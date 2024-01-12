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Движение транспорта ограничено на дорогах Оренбуржья из-за непогоды

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В Оренбургской области из-за сильной метели ограничено движение транспорта на некоторых трассах. Для расчистки дорог задействовано более 350 единиц техники.

Для всех видов транспорта закрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» от подъезда к пункту пропуска «Орск» со 170-го по 260-й км. Ограничения действуют до 16:00 пятницы, они были введены еще накануне, уточняет Урал56.ру. Также на М-5 закрыт участок при подъезде к Оренбургу со 146-го по 405-й км.

На трассе Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном введены ограничения с 447-го по 571-й км. Временно нельзя проехать по участку автодороги регионального значения Каменноозерное – Медногорск со 177-го по 184-й км в Кувандыкском городском округе. Закрыт для проезда участок региональной дороги Чебеньки – Троицкое с 30 по 72-й км в Сакмарском и Тюльганском района, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее сообщалось, что 11 января в Москве и по области из-за быстро приближающегося циклона и прохождения холодного фронта возникло редкое погодное явление — зимняя гроза. Грозы в Москве наблюдаются, как правило, во второй половине мая, а также характерны для летнего сезона.

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