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Захарова назвала воровство собственности визитной карточкой англосаксов

Захарова о конфискации США активов РФ: воровство — визитная карточка англосаксов
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Воровство стало визитной карточкой англосаксов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 12 января.

Так она прокомментировала сообщение агентства Bloomberg от 10 января о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, позволяющий Вашингтону конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины.

«Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями, до этого, правда, это называлось по-другому — пиратство, например. Потом оно было легализовано, теперь это вот пиратство ХХI века, на мой взгляд», — сказала Захарова.

Она отметила, что таким образом Соединенные Штаты пытаются навязать Евросоюзу (ЕС) антироссийские шаги.

Захарова подчеркнула, что РФ готова принять ответные меры в случае конфискации активов на Западе.

Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
Законного механизма в ЕС и США нет, поэтому дискутируют хотя бы об изъятии доходов

Накануне, 11 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москву никто не уведомлял о конфискации Вашингтоном российских активов. Он назвал эту новость провокационным заявлением, которое анонсирует незаконные действия в отношении собственности РФ«»«». По его словам, изъятие российских активов является шагом в сторону подрыва международного финансового авторитета и доверия инвесторов.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

До этого, 20 декабря, Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Западные страны ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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