Эксперт спрогнозировал варианты развития конфликта США и Великобритании с хуситами

Развитие конфликта США и Великобритании с хуситами после американских ударов по Йемену будет зависеть от целей западной коалиции в этом противостоянии. Таким прогнозом 12 января поделился с «Известиями» журналист-международник Аббас Джума.

«Всё зависит от того, чего конкретно хотят США и Великобритания от этой ситуации, для чего они напали. Скоро мы поймем. Ключевых вариантов два», — сказал он.

Первым из них эксперт назвал желание коалиции просто продемонстрировать миру свою силу и возможность держать ситуацию под контролем.

Вместе с этим Джума указал на желание США и Великобритании решить и более сложную задачу — заставить движение «Ансах Аллах» отказаться от поддержки Палестины и, таким образом, разблокировать Красное море. Однако на это хуситы точно не пойдут, считает журналист.

По его оценке, если обе страны намерены упорствовать, то им необходимо готовиться к серьезной войне. Для победы в ней потребуется демилитаризировать хорошо оснащенных хуситов, что будет крайне сложно, отметил Джума.

В частности, он связал это с военными поставками хуситам со стороны Ирана. В этой связи эксперт напомнил, что многократные попытки помешать данной логистике заканчивались безуспешно.

Кроме того, происходящее является очередным примером попыток Соединенных Штатов выдать свои интересы за общемировые и на этом фоне творить беспредел, резюмировал Джума.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.