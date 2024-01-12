Мужчине сломали лопатку при объятиях в Новый год в Челябинской области
Жителю Еманжелинска в Челябинской области сломали лопатку при объятиях в новогоднюю ночь. Мужчина прооперирован, перелом закрепили пластиной.
Как рассказали ИА «Ура.ру» в администрации медицинского учреждения, 66-летний житель Еманжелинска стал самым необычным пациентом в отделении травматологии. Он поступил в больницу 11 января с переломом лопатки.
Врачи с такой травмой столкнулись впервые, так как для ее получения нужна очень сильная механическая нагрузка. Сам пациент утверждал, что его просто неудачно обняли на Новый год.
По словам мужчины, 1 января он пошел чистить снег, а о переломе узнал только 6 января, когда решил обратиться к врачам.
Ранее врачи назвали самые частые травмы москвичей на Новый год. Это переломы, травмы вследствие падений, ожоги, а также есть небольшая доля пациентов, поступающих из-за неправильного использования пиротехники.