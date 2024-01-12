Мужчина провалился в незакрытый люк напротив роддома в Клинцах
Прохожий провалился в люк напротив родильного дома в Клинцах Брянской области. Пострадавший смог спастись своими силами, рассказал очевидец в паблике «Подслушано Клинцы» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в четверг, 11 января. Люк находился под снегом, и его не было видно. Крышка люка не была закреплена и при наступлении на него сразу открылась. Мужчина смог быстро среагировать, зацепился руками и вылез, пишет NASHBRYANSK.RU.
«Вот такую ловушку сделали ответственные за этот люк коммунальщики. А теперь представьте, если бы это был ребенок или старик, и представьте, сколько таких «замечательных» люков по городу», — подытожил автор поста.
Ранее сообщалось, что пятеро школьников получили сильные ожоги, провалившись в яму с кипятком. ЧП произошло в городе Южа Ивановской области из-за прорыва теплотрассы и размыва грунта.