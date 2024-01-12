Медведев обвинил США в попытках отвлечь внимание от Украины ударами по Йемену
Удары США по территории Йемена являются попыткой открыть новый фронт в целях отвлечь внимание общественности от хищений американской военной помощи на Украине. Об этом 12 января заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — написал он в Telegram-канале.
В этой связи Медведев напомнил о сообщении газеты The New York Times, что в отсутствие контроля Пентагона за военными поставками Украине исчезло вооружение на $1 млрд. При этом зампред Совбеза считает, что в подобном развитии событий нет ничего удивительного.
Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.
Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН.