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КНДР отвергла обвинения США в поставках оружия в Россию

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhu Longchuan
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Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон отверг обвинения США в поставках оружия в Россию. Об этом говорится в его заявлении для прессы, опубликованном 11 января.

Он отметил, что «КНДР не считает нужным комментировать каждое необоснованное обвинение США» в их сторону.

По словам Ким Сона, заседание СБ ООН по украинскому вопросу, состоявшееся 10 января, «служит поводом еще раз продемонстрировать, что Соединенные Штаты являются лишь неизлечимой раковой опухолью, подрывающей основы международного мира и безопасности вопреки целям и принципам Устава ООН».

Кроме того, представитель КНДР указал, что конфликт на Украине является результатом американской конфронтационной политики с целью ущемить разумные и справедливые интересы безопасности России и продвинуть продвижение НАТО на Восток. Он предупредил, что Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности.

Ким Сон также выразил мнение, что США не следовало бы поднимать тему Северной Кореи на заседании Совета Безопасности ООН, поскольку, как он заметил, она «не имеет никакого отношения к обсуждению пунктов повестки дня». Представитель КНДР подчеркнул, что такие действия отражают бедственное положение Штатов и показывает нехватку их сил и средств в стратегическом противостоянии с РФ.

«США лучше знать, кто является их соперником, прежде чем подтягивать других и задуматься о последствиях, которые это повлечет за собой, а не о немедленной выгоде», — заключил Ким Сон.

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Обвинения касательно поставок КНДР оружия в РФ стали распространяться особенно активно после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию с визитом с 12 по 17 сентября прошлого года. В ходе него Ким встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

При этом со стороны США беспокойство еще больше усилилось из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР, состоявшегося 18–19 октября. Лавров был принят председателем КНДР. По итогам поездки глава российского МИДа сообщил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада о якобы поставках России вооружений из КНДР бездоказательны и ни на чем не основаны. Он добавил, что Россия всегда отвечала на подобные выпады, что Северная Корея является ее ближайшим соседом, с которым РФ будет продолжать выстраивать взаимовыгодные и уважительные отношения во всех областях, указал Песков. Он также подчеркнул, что подобные действия являются суверенным правом РФ и в них никто не имеет права вмешиваться.

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