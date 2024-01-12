Юрист рассказал об ответственности для матери ребенка, гулявшего босым в мороз

В Екатеринбурге мать вывела ребенка на мороз без обуви в воспитательных целях. По сообщениям местных СМИ, он был с матерью. Как рассказал «Известиям» 12 января руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, для нее это может иметь далеко идущие последствия.

«Самым мягким для нее станет привлечение к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. И пускай за такое деяние предусмотрен весьма скромный штраф в размере от 100 до 500 рублей, это может послужить основанием для постановки семьи на профилактический учет в органы опеки и подразделение полиции по делам несовершеннолетних», — рассказал Хаминский.

Кроме того, по его словам, согласно ст. 69 Семейного кодекса РФ, жестокое обращение с детьми влечет за собой лишение родительских прав.

«Конечно, вряд ли единичный случай станет поводом для такой серьезной меры, но, если выяснится, что мать применяла жестокие методы воспитания не единожды, ребенка могут изъять», — отметил юрист.

Также он обратил внимание, что возможны и уголовно-правовые последствия. По его словам, в зависимости от того, какой вред причинен здоровью мальчика, речь может идти об истязании (ст. 117 УК РФ), причинении вреда здоровью небольшой (ст. 115) или средней (ст. 112) тяжести. В зависимости от инкриминируемого состава наказание может составить до семи лет лишения свободы.

«Говорить о более жестком наказании преждевременно, так как нет объективных данных, что здоровью мальчика причинен тяжкий вред. Но даже если мать будет привлечена к уголовной ответственности по одной из перечисленных статей, это станет самостоятельным основанием для лишения ее родительских прав», — резюмировал он.

В СУ СК по Свердловской области сообщили, что следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что проверка организована с учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности.

Родительскими правами называют совокупность прав отца и матери по воспитанию и содержанию своих детей, не достигших возраста 18 лет. В ноябре «Известия» рассказали, что родителей, которые не справляются со своими обязательствами по отношению к ребенку, по закону могут лишить родительских прав.

Решение вправе вынести только суд при наличии достаточных оснований.