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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с ноября 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 88 рублей впервые с 23 ноября 2023 года, свидетельствуют данные на сайте площадки.

По данным на 11:39 мск, доллар снижался на 0,81% и торговался на уровне 87,87 рублей К 11:50 мск доллар замедлил снижение до 0,53% и достиг уровня в 88,13 рублей.

В 11:58 мск курс американской валюты составил 88,06 рублей.

Евро находился на уровне 96,85 рублей, снижение составило 0,32%, а курс юаня составлял 12,236 рублей (-0,71%).

Накануне, 11 января, утром курс евро снизился на 0,23% — до 97,78 рубля. В то же время доллар опустился до 88,94 рубля впервые в наступившем году, а юань — до 12,396 рубля.

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В тот день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил, что курс рубля резко укрепился к доллару и евро после сообщений о том, что с 15 января Банк России (ЦБ РФ) будет ежедневно продавать иностранную валюту на сумму 15,9 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы.

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