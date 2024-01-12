Похолодание до -30 градусов спрогнозировали в Саратовской области
Синоптики предупредили жителей Саратовской области о похолодании в выходные. Температура опустится до -30 градусов.
Согласно прогнозам, за уходящим циклоном в регион вторгнется холодная воздушная масса. Температура начнет понижаться вечером в пятницу, 12 января. По данным ИА «Взгляд-инфо», похолодает до -18… -23 градуса. При этом осадки прекратятся.
13 и 14 января по ночам ожидается -20… -25 градусов, местами при прояснении будет холодать до -30 градусов. Дневная температура не превысит -16 градусов, на востоке ожидается -24 градуса. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на четыре градуса.
Уже в понедельник, 15 января, ожидается потепление. Температура повысится до -4… -9 градусов, возможен снег.
Ранее синоптики сообщили о похолодании в Курганской области. Температура понизилась до -37 градусов.