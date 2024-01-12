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В МИД оценили позиции политиков НАТО и ЕС по ударам по Белгороду

Захарова: заявления в НАТО и ЕС по Белгороду показали отсутствие порядочности
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Заявления политиков стран НАТО и Европейского союза (ЕС) по Белгороду свидетельствуют об отсутствии у них порядочности. Об этом заявила 12 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такие заявления свидетельствуют об отсутствии у еэсовских и натовских политиков, еврочиновников контрагрументов, да и элементарной порядочности. Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво», — сказала дипломат.

Она сделала вывод, что толерантность «цивилизованных демократий» преступна и двулична.

Ранее, 3 января, Захарова отметила, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с терактом в Белгороде о том, что Киев имеет право на самооборону, является «узакониванием беззакония».

В тот же день в беседе с «Известиями» она также назвала признание французской стороной украинских ракетных ударов по Белгороду законной обороной проявлением «узаконенного беззкония». По ее словам, западные страны узаконили беззаконие и придумали ему название — «миропорядок, основанный на правилах».

Тогда же МИД Франции отказался осуждать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, заявив о легитимной обороне страны. При этом вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов во Франции оставили без ответа.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

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Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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