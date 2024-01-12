На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку после сообщений о том, что мать вывела гулять ребенка на улицу без обуви в сильный мороз. Об этом 12 января сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Отмечается, что инцидент произошел накануне. В ведомстве отметили, что проверка организована с учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности.
«Следователем СКР будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки», — сказано в Telegram-канале СК по региону.
Кроме того, будет устанавливаться информация о том, не подвергался ли ребенок какому-либо противоправному воздействию до инцидента. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Также уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил «Газете.Ru», что екатеринбургская полиция установила личность женщины. Он уточнил, что инцидент находится также в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, мотивы таких методов воспитания ребенка пока неизвестны.
21 ноября прошлого года стало известно, что в Саратове школьницу высадили в метель из-за проблемы с оплатой проезда банковской картой. На следующий день сообщалось, что перевозчик уволил водителя.
В конце декабря стало известно, что следователи начали проверку после появления в Сети информации о том, что в Саратове высадили из транспорта девочку из-за нехватки денег. Отмечалось, что будет рассмотрен вопрос о привлечении водителя к ответственности.