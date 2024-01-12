Заболеваемость ОРВИ снизилась в Татарстане на 37% за каникулы
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась в Татарстане на 37% за первую неделю 2024 года. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Марину Патяшину.
Всего зарегистрировано 17,5 тыс. случаев болезни. В основном медики отмечают циркуляцию вирусов гриппа А.
Патяшина отметила, что ситуация с заболеваемостью в регионе оценивается как стабильная. Пик заболеваемости еще не достигнут. Родителям напоминают, что при первых признаках заболевания ребенка не следует отправлять его в школу или детсад.
Снижение заболеваемости ОРВИ во время каникул отмечается в большинстве регионов. В Орловской области заболеваемость сократилась в 2,7 раза, к врачам обратились почти 2,8 тыс. человек.