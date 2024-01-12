Пенсионерка лишилась 500 тыс. рублей из-за мошенников в Алтайском крае
Жительница Рубцовска (Алтайский край) пострадала в результате телефонного мошенничества. Злоумышленники оформили кредит от ее имени.
По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником компании сотовой связи. Он убедил женщину, что у нее заканчивается договор на пользование SIM-картой. Для «продления договора» женщина согласилась продиктовать код, который пришел ей в SMS-сообщении. Об этом сообщает altapress.ru. Вскоре женщина узнала, что на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму 500 тыс. рублей.
Кроме того, от действий мошенников пострадал 62-летний житель региона. Злоумышленник в телефонном разговоре представился оператором сотовой связи. Он предложил поменять тариф и попросил продиктовать код из SMS-сообщения. Следующий собеседник сообщил, что на имя мужчины оформлен кредит. Для его погашения потерпевший перевел 40 тыс. рублей.
В Оренбургской области 63-летняя пенсионерка лишилась свыше 1,7 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили перевести средства на «безопасные» счета.