Два человека получили травмы в ДТП с погрузчиком в Томске
Легковой автомобиль столкнулся с погрузчиком на дороге в Томске. Два человека получили травмы.
Авария произошла на Московском тракте утром 12 января. По данным ГИБДД, 53-летний водитель погрузчика при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу машине Toyota Corolla. Об этом сообщает РИА «Томск».
Травмы получили 23-летний водитель иномарки и его 24-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.
В Благовещенске в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадали пять человек. Водитель Toyota Noah не пропустил машину Subaru Legacy при повороте налево, после чего вторая иномарка врезалась в Toyota Vitz.