Врача осудили за смерть пациента в Мурманской области
В Мурманской области врача осудили за смерть пациента после операции. По версии следствия, подсудимый нарушил медицинские рекомендации.
Мужчина 1966 года рождения был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу в октябре 2020 года. Пациенту была проведена плановая операция. В период после операции у мурманчанина развилось другое заболевание, которое вовремя не было диагностировано. При этом пациент не сдавал анализы и не проходил лечение, пишет ИА «Би-порт». Спустя месяц потерпевший скончался.
Судебная экспертиза показала, что к смерти пациента привели действия заведующего травматологическим отделением. Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Суд приговорил медика к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
В Брянской области в ноябре вынесен приговор в отношении двух врачей, которых признали виновными в гибели малолетнего пациента. По версии следствия, они поставили неверный диагноз и недооценили тяжесть состояния ребенка.