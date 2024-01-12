МЧС предупредило жителей Рязанской области о непогоде
МЧС предупредило жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается сильный ветер.
По данным РИА «7 новостей», на дорогах образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 12-17 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца суток 12 января.
Опасность для водителей представляет снижение видимости из-за снегопада. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.
Кроме того, МЧС напоминает о потенциальных опасностях для рыбаков. 62INFO.ru отмечает, что безопасной считается толщина льда не менее 7 см. Ходить по серому или желтому льду с рыхлостью опасно для жизни.
Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае в связи с гололедицей, сильными осадками и ветром до 30 м/с. Температура воздуха опустится до -10 градусов.