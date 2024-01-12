Politico сообщила об осуждении Байдена демократами за удары по Йемену

Члены Демократической партии США осудили решение американского президента Джо Байдена нанести удары по позициям хуситов в Йемене. Об этом 12 января пишет газета Politico.

«Группа прогрессивных законодателей-демократов яростно отреагировала на решение президента Джо Байдена нанести ответные удары по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, не получив предварительно одобрения конгресса», — сказано в статье.

По словам демократов, оправдание администрацией Байдена решения «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН» нарушает ст. 1 Конституции США, согласно которой военные действия должны быть санкционированы конгрессом. Как указано, американский лидер уведомил законодательный орган, но не запросил одобрения.

Лидер прогрессивной группы Прамила Джаяпал назвала это неприемлемым нарушением Конституции. Также член палаты представителей Ро Кханна заметил, что Байдену нужно было прийти в конгресс, прежде чем «вовлечь Соединенные Штаты в новый конфликт на Ближнем Востоке».

При этом телеканал Fox News сообщил, что республиканцы в американском сенате поддержали решение лидера страны нанести удары. Они заявили, что действия администрации Байдена «запоздалые», однако поприветствовали их.

США и Великобритания ночью 12 января нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене. При атаке были задействованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Байден заявил, что атака имела оборонительный характер и стала ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Он добавил, что атака была совершена силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В ответ Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение об этом появилось 3 декабря. Отмечалось, что с йеменской стороны зафиксированы активность беспилотников и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена летательными аппаратами и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.