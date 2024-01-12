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USA Today узнал о плане Биды выступить на Олимпиаде за сборную США

USA Today: фехтовальщик Бида планирует выступить на Олимпиаде за сборную США
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида планирует получить американское гражданство и выступить за национальную команду США на Играх в Париже, сообщил 10 января портал USA Today.

На вопрос о готовности представлять сборную США супруга Бида Виолетта ответила утвердительно.

«Мы готовы», — сказала она.

Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства, рассказали источники. В материале уточняется, что спортсмены пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC).

Адвокат из Нью-Йорка Джек Винер, представляющий фехтовальщиков, сказал, что он и его коллега из юридической фирмы Covington & Burling начали обращаться к политикам для ускорения процедуры получения фехтовальщиками гражданства США.

В России сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

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В 2019-м Сергей Бида занял первое место индивидуального турнира шпажистов этапа Кубка мира по фехтованию в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Его жена Виолетта Бида в 2019 году взяла серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира. В 2023 году они переехали в Калифорнию, США.

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады-2024 пройдет в Париже вечером 26 июля. Фактически соревнования начнутся на два дня раньше, 24 июля, а завершатся 11 августа.

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