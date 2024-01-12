В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского

Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев усомнился в заявлении США о приостановке военных поставок Украине. Свое отношение к этому 12 января он выразил знамениной цитатой режиссера Константина Станиславского.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!». Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», — сказал Ивлев «РИА Новости».

При этом он отметил, что прекращение американской поддержки стало бы закономерным итогом, а также уроком для предавштх интересы украинского народа властей в Киеве.

О приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств накануне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

Ранее, 10 января, колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

До этого, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева запасного плана на случай, если Евросоюз не направит стране дополнительные средства.

3 января Кирби сообщил, что направленный Украине 27 декабря 2023 года пакет американской помощи будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.