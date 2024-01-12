Реклама
Прямой эфир
Мир
Инфляция в Аргентине в 2023 году превысила 210%
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Мир
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Авто
Tesla остановит большую часть производства в Берлине из-за проблем в Красном море
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии обращений россиян на фоне ударов по Йемену
Спорт
В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Мир
В США начались акции протеста из-за ударов по хуситам в Йемене
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атаками США и Британии по Йемену
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
Мир
Байден назвал оборонительной атаку на хуситов в Йемене
Армия
Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

СК: пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии
0
Фото: СУ СК РФ по Республике Ингушетия
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии, сообщило 12 января региональное управление Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«12 января в 06:20 в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова с. п. Нестеровское Сунженского района. В результате происшествия находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы», — уточнили в ведомстве.

Женщина находится в реанимации, другие пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение.

«На место происшествия незамедлительно прибыли и.о. руководителя управления, руководство, следователи и криминалисты следственного отдела по Сунженскому району СУ СК России по Республике Ингушетия», — добавили в СК.

Проводится доследственная проверка, при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

Дверной прием: что мешает принятию закона о штрафах за недопуск газовщиков в дома
И почему правительство предлагает доработать инициативу

Ранее, 11 января, в Самаре возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газа в многоквартирном доме (МКД) в Кировском районе города. Трагедия произошла рано утром 11 января в девятиэтажке по улице Советской, 9. В квартире на последнем этаже случился хлопок газовоздушной смеси, начался пожар.

Погиб мужчина 1978 года рождения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024