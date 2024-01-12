Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии
Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии, сообщило 12 января региональное управление Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.
«12 января в 06:20 в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова с. п. Нестеровское Сунженского района. В результате происшествия находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы», — уточнили в ведомстве.
Женщина находится в реанимации, другие пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение.
«На место происшествия незамедлительно прибыли и.о. руководителя управления, руководство, следователи и криминалисты следственного отдела по Сунженскому району СУ СК России по Республике Ингушетия», — добавили в СК.
Проводится доследственная проверка, при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.
Ранее, 11 января, в Самаре возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газа в многоквартирном доме (МКД) в Кировском районе города. Трагедия произошла рано утром 11 января в девятиэтажке по улице Советской, 9. В квартире на последнем этаже случился хлопок газовоздушной смеси, начался пожар.
Погиб мужчина 1978 года рождения.