Посольство РФ заявило об отсутствии обращений россиян на фоне ударов по Йемену
Офис Посольства России в Йемене в данный момент не получал обращений от россиян на фоне ударов США и Великобритании по объектам йеменских хуситов. Об этом 12 января сообщил «Известиям» атташе дипучреждения в Эр-Рияде Павел Королев.
В российской дипмиссии следят за ситуацией, добавил он.
О начале указанных ударов в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Позже информацию подтвердил президент США Джо Байден. Он назвал атаки ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море и отметил, что меры имели оборонительный характер.
В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру движения. По информации ВВС США, ракетами «Томагавк» морского и воздушного базирования было поражено более 60 целей в 16 местах. В ответ на атаки Россия запросила на 12 января заседание Совбеза ООН.
Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.
Глава Пентагона объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.