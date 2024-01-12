Российские силы стали самыми закаленными в мире, сейчас украинские войска терпят стратегическое поражение. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

«У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире», — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер добавил, что военные РФ постоянно совершенствуется. По его мнению, нет ничего, что бы отдаленно напоминало то, что представляют собой российские солдаты.

Кроме того, американский экс-разведчик подчеркнул, что войска России разбили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он отметил, что украинская сторона потерпела стратегическое поражение, а РФ настойчиво наступает.

Ранее, 10 января, обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер заявил, что президент РФ Владимир Путин чувствует близкую победу в конфликте на Украине. По его словам, США и европейские союзники Киева устали оказывать ему помощь, из-за чего изменилась ситуация на линии боевого соприкосновения не в пользу украинской стороны, заставив ее занять оборонительную позицию.

В тот день американский бизнесмен Илон Маск заявил, что огромные суммы денег, которые Соединенные Штаты тратят на поддержку Украины, бессмысленны, поскольку для Киева в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти.

4 января бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро сообщил, что президент России Владимир Путин поставил страну на военные рельсы, тем самым чрезвычайно укрепил армию. Это приведет к тому, что российские силы выиграют в украинском конфликте, добавил он.

Газета Politico 27 декабря отметила, что американские и европейские власти ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием переключают свое внимание с военной поддержки Киева на улучшение его позиций в возможных переговорах с Москвой о прекращении конфликта. Издание считает, что переговоры, к которым стремятся США, скорее всего, будут включать передачу части территорий Украины России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.