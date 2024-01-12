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Спикер палаты представителей США поддержал удары по Йемену

Джонсон назвал удары США по йеменским хуситам «платой» за нападения на суда
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что удары США и Великобритании по хуситам в Йемене были необходимы и являются «платой» за атаки на американские суда. Свою позицию 12 января он выразил на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Эти действия американских и британских войск давно назрели, и мы должны надеяться, что эта операция свидетельствует о реальных изменениях в подходе администрации [президента США Джо] Байдена к Ирану и его марионеткам», — написал он.

По мнению Джонсона, хуситам придется осознать серьезную цену терактов и нападений на американских служащих и торговые суда. Он также считает, что США всегда должны демонстрировать силу, особенно «в эти опасные времена».

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О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Позже Байден подтвердил атаки. Он назвал их ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что они имели оборонительный характер.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения. В свою очередь, представители ВВС США сообщили, что в результате было поражено более 60 целей в 16 местах. Удары наносились ракетами «Томагавк» морского и воздушного базирования.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. Также в ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

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