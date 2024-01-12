Офицер США обвинил Байдена во втягивании страны в войну ударами по Йемену

Американский президент Джо Байден втягивает США в войну своим решением о нанесении ударов по хуситам в Йемене. Об этом заявил отставной подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в пятницу, 12 января.

«Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — сказал он в эфире Fox News.

При этом Дэвис отметил, что хуситы «недвусмысленно заявили, что, если США нападут на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе».

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке предупредил, что ситуация может выйти на новый уровень. Он также указал, что Байден должен объяснить, зачем стране развязывать конфликт.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Байден подтвердил атаки. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Байден указал, что атака имела оборонительный характер. Он отметил, что удары были совершены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о подобном появилось 3 декабря. Отмечалось, что с йеменской стороны зафиксированы активность беспилотников и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена летательными аппаратами и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.