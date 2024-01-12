ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам

Военно-воздушные силы США нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене, поразив более 60 целей в 16 местах. Об этом 12 января сообщает The Associated Press на ссылкой на ближневосточное командование американских ВВС.

По их информации, в результате были поражены командно-контрольные узлы, склады боеприпасов, пусковые установки, производственные объекты и радарные системы противовоздушной обороны (ПВО) йеменских хуситов.

Кроме того, официальные лица США подтвердили, что удары наносились ракетами «Томагавк» морского и воздушного базирования.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Отмечалось, что удары истребителями и крылатыми ракетам «Томагавк» совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение. В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.