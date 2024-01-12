Житель Саны рассказал об атаке США и Британии по объектам хуситов в Йемене

Житель столицы Йемена Саны Сабер Аль-Зари в пятницу, 12 января, рассказал «Известиям» об атаке США и Великобритании по объектам хуситов.

«Я не видел сам момент взрыва, но услышал четыре мощных удара. Да, я слышал эти взрывы, они были очень громкие! Дома от них тряслись», — рассказал Аль-Зари.

При этом он добавил, что на данный момент в городе уже спокойно.

Ранее этой ночью США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов провели операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары были совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру группировки — объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также с береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения. Он добавил, что США в случае необходимости предпримут последующие действия для защиты американских сил.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.