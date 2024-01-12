В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену

Неважно, откуда родом спортсмен, поэтому я буду поддерживать спортивные игры в любой стране, заявил 12 января «Известиям» исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич. Он отметил, что это этический подход, который должен иметь человек, работающий в спорте, чтобы уважать каждого спортсмена и каждую его жертву ради спорта.

«Представьте, что вы индивидуальный спортсмен. Вы всю жизнь тренируетесь, чтобы поехать на Олимпийские игры. И кто-то говорит, что вы не можете поехать. Я очень хочу знать, кто этот человек, который считает, что имеет право говорить это спортсмену. Я действительно совершенно этого не понимаю», — подчеркнул он.

Шашич добавил, насколько важно уважать усилия отдельного спортсмена, который тренировался всю жизнь и отдал для этого все силы.

«Я не понимаю, как кто-то может говорить, что спортсмен не может соревноваться, я действительно не понимаю», — выразил недоумение происходящим в спорте Шашич.

Российский спорт находится под санкциями. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются ко вспомогательному персоналу.

15 декабря президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта грязным методом борьбы с ним. Он назвал издевательством озвученное МОК число российских спортсменов, которые прошли отбор на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

14 декабря президент РФ Владимир Путин сказал в ходе «Итогов года», что условия МОК нужно внимательно проанализировать. Как считает глава государства, всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи бывшего президента МОК Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!». Путин отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики.