В США заявили о длительной подготовке атаки на хуситов в Йемене

США вели подготовку к нападению на хуситов в Йемене еще до того, как совершилось последнее нападение на корабль в Красном море. Об этом сообщил телеканалу CNN источник в американской администрации в четверг, 11 января.

«Нападения хуситов на судоходство в Красном море во вторник стали последней каплей, кульминацией которой стало то, что [президент США Джо] Байден дал США зеленый свет для нанесения ударов в четверг, хотя подготовка уже продолжается в течение некоторого времени», — сообщил он.

Кроме того, CNN сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин, который в настоящее время находится на лечении после возникших после операции осложнений, контролировал происходящее в Йемене. Он держал связь с военными дистанционно и отдавал приказы прямо из больницы «с полным набором защищенных средств связи».

Ранее этой ночью США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

10 января сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.