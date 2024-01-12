Федерация хоккея Израиля подаст иск в CAS из-за отстранения сборной

Федерация хоккея Израиля намерена подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за исключения национальной команды из турниров Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в пятницу, 12 января, сообщает газета The Jerusalem Post.

Международная федерация хоккея решила отстранить израильскую команду от соревнований из-за опасений по поводу ее «безопасности».

«Совет IIHF в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом IIHF, решил ограничить участие национальной сборной Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников) не будут гарантированы», — говорится в заявлении организации.

Ранее, 11 января, IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров.Как уточняется, ограничение в отношении команды Израиля будет действовать «до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников) не будут гарантированы».

Решение о временном отстранении израильской сборной принято на фоне обострения палестино-израилського конфликта, которое началось 7 октября. В связи с эскалацией Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на неопределенную дату все матчи, которые должны были состояться в Израиле в рамках отборочного турнира Евро-2024.

Таким образом, на неопределенный срок была перенесена встреча между сборными Израиля и Швейцарии. Кроме того, УЕФА отложила проведение отборочных игр молодежного первенства Европы сборной Израиля против команд Эстонии и Германии.