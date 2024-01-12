Tesla остановит большую часть производства в Берлине из-за проблем в Красном море

Tesla приостановит производство большей части автомобилей на своем заводе недалеко от Берлина с 29 января по 11 февраля, сообщила компания 11 января. Там сослались на нехватку компонентов из-за смены логистических маршрутов в связи с нападениями на суда в Красном море, пишет Reuters.

Частичная остановка производства показывает, что кризис в Красном море уже ударил по крупнейшей экономике Европы — немецкой. Американский производитель электромобилей является первой компанией, сообщившей о прекращении производства из-за сбоя поставок.

«Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения в транспортных маршрутах между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также оказывают влияние на производство в Грюнхайде. Значительно более длительное время транспортировки создает разрыв в цепочках поставок», — говорится в заявлении Tesla.

Аналитики ожидают, что последствия конфликта в Красном море могут затронуть и других автопроизводителей.

В своем заявлении в четверг Tesla заявила, что производство возобновится в полном объеме 12 февраля.

12 января политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» предсказал последствия авиаударов США по йеменским хуситам, указав на экономические проблемы для всего мира. Весь мир ополчится на США за глобальное давление на мировую экономику, так как атака Вашингтона на хуситов запустит череду последствий этой акции, заявил он.

Ранее, в ночь на 12 января, США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов, заявив, что удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.