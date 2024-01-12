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CNN: США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида»

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США в рамках совместной с Великобританией военной операции в Йемене ударили по подконтрольной хуситам инфраструктуре ракетой «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида». Об этом в пятницу, 12 января, сообщает телеканал CNN.

«Американские военные в настоящее время наносят удары по нескольким объектам хуситов в Йемене», — говорится в материале телеканала. Также удары наносятся и силами авиации.

По информации агентства Al Hadath, взрывы слышны в столице Йемена Сане, удары также наносятся близ городов Ходейда и Дамар.

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Ранее в этот день СМИ сообщили о намерении США и Великобритании атаковать хуситов в Йемене. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание в кабинете министров и уведомил о возможном военном ударе.

До этого, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Перед этим, 31 декабря, хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура в Красном море. Судно не получило повреждений и осталось в мореходном состоянии.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

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