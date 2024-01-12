Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ

США ищут возможности узаконить воровство замороженных российских активов, несмотря на удар от подобного шага по собственной экономике и имиджу страны. Так и не сумев согласовать с конгрессом пакет помощи Киеву, администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит украсть около $300 млрд активов якобы на восстановление Украины.

Вашингтон предложил рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов. По данным источников американских СМИ, они должны согласовать план к 24 февраля 2024 года. В декабре 2023 года лидеры G7 публично заявили, что «изучат все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с национальным и международным правом».

По данным The Financial Times, рассматривался вариант проведения конфискации государствами, «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта. В таком случае ими будут те страны, которые финансировали экономику Украины и ее ВС.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, решений по данному вопросу стоит ожидать в феврале.

«Координация достаточно серьезная. По крайней мере целый ряд торговых санкций, таких как запреты на покупку российской нефти, нефтепродуктов и золота, согласовывались по линии G7», — сказал он «Известиям».

Он напомнил, что в случае одобрения это станет сигналом для других стран, прежде всего — для инвесторов из Китая.

«Они тоже находятся в непростых политических отношениях с США. Заморозка активов может привести к последующей конфискации и их средств, если на то появятся политические причины, например ,обострение американо-китайских отношений», — добавил Тимофеев.

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Украденному верить: США пытаются узаконить воровство российских активов