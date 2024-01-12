В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на посольство США в Ираке

В Пентагоне опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что посольство США в Ираке было атаковано в ответ на удары американских военных по объектам хуситов в Йемене. Об этом 12 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

«Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США», — приводит агентство слова представителя Пентагона.

Ранее ночью газета The Jerusalem Post сообщала, что, по предварительным данным, в четверг вечером произошел взрыв в американском посольстве в Багдаде. Однако официального подтверждения информации не было.

В ночь на 12 января США И Великобритания начали наносить удары по объектам йеменских хуситов, объявив этой ночью военную операцию против них. Отмечалось, что атаки совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи на своей странице в социальной сети X заявил, что США и Великобритания заплатят «высокую цену» за нападение на территории хуситов в Йемене.

Позже портал Al Mayadeen сообщил, что йеменские хуситы поразили военный корабль США в Красном море ракетой класса «земля-земля». Член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Кахум заявил, что это реакция на американо-британские линкоры в Красном море.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.