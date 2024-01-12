Реклама
Прямой эфир
Мир
Инфляция в Аргентине в 2023 году превысила 210%
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Мир
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Авто
Tesla остановит большую часть производства в Берлине из-за проблем в Красном море
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное
Мир
NI объяснил причины отказа США поставлять F-35 на Украину
Спорт
В Евролиге рассказали о нерушимом этическом подходе к каждому спортсмену
Мир
Глава Пентагона заявил о направленности ударов США на инфраструктуру хуситов
Мир
В США начались акции протеста из-за ударов по хуситам в Йемене
Мир
РФ запросила заседание СБ ООН в связи с атаками США и Британии по Йемену
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Общество
Врач назвал самую опасную зимнюю обувь
Мир
Байден назвал оборонительной атаку на хуситов в Йемене
Армия
Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на посольство США в Ираке

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пентагоне опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что посольство США в Ираке было атаковано в ответ на удары американских военных по объектам хуситов в Йемене. Об этом 12 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

«Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США», — приводит агентство слова представителя Пентагона.

Ранее ночью газета The Jerusalem Post сообщала, что, по предварительным данным, в четверг вечером произошел взрыв в американском посольстве в Багдаде. Однако официального подтверждения информации не было.

Красная тревога: могут ли хуситы парализовать мировую торговлю
Судовладельцы не пускают свои суда в Красное море

В ночь на 12 января США И Великобритания начали наносить удары по объектам йеменских хуситов, объявив этой ночью военную операцию против них. Отмечалось, что атаки совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи на своей странице в социальной сети X заявил, что США и Великобритания заплатят «высокую цену» за нападение на территории хуситов в Йемене.

Позже портал Al Mayadeen сообщил, что йеменские хуситы поразили военный корабль США в Красном море ракетой класса «земля-земля». Член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Кахум заявил, что это реакция на американо-британские линкоры в Красном море.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024