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Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ
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Группировка «Запад» ночью при помощи «Града» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в ночное время уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны РФ 12 января показало фрагмент боевой работы военнослужащих.

Артиллеристы группировки войск «Запад» круглосуточно наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ. Также артиллерийские расчеты уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции вражеской артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ, удаленные от линии соприкосновения.

Работать приходится в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Одна установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё: опорные пункты, живую силу и военную технику противника.

«Боевые задачи выполняем постоянно, как днем, так и ночью. В основном уничтожаем укрытую пехоту, бронированную технику противника. Командиры постоянно проводят занятия с личным составом. Поэтому после получения координат мы в течение нескольких минут открываем огонь по целям. Сегодня с расчетом выполняли две огневые задачи. Работали по укрытой пехоте», — рассказал старший офицер батареи с позывным Метиз.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам Западного военного округа помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

Расчеты перезаряжают РСЗО «Град» в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов.

Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяют наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

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11 января корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин узнал, как на северском направлении российские военнослужащие уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины разными методами. Бойцы выбирают способ борьбы в зависимости от того, какое оружие есть с собой, например автомат. Также военнослужащие могут накинуть на крышу здания сеть, которая не дает аппарату взлететь.

6 января Минобороны показывало, как расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра. В результате эффективной работы российских артиллеристов украинская армия потеряла три автомобиля и до 20 боевиков убитыми и ранеными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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