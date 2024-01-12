Синоптики спрогнозировали снег и до –13 градусов в пятницу в Москве
Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до –13 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в пятницу, 12 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –13 …–11 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до –24.
В Московской области прогнозируют от –11 до –16 градусов. Ночью может похолодать до –27.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Ранее, 10 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что в Москве будет несколько относительно теплых дней, однако уже вскоре морозы вернутся. По словам Ильина, после 11 января в Москву придет холодный атмосферный фронт и 12 января установится морозная погода, при которой температура составит от –13 до –18 градусов.
Тогда же синоптики из «Яндекс Погоды» сделали прогноз на старый Новый год. Сообщается, что в Москве 13 января температура достигнет –14 градусов, выпадет небольшой снег. На следующий день ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет –18 градусов, к середине дня поднимется до –10…–12 градусов.