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Синоптики спрогнозировали снег и до –13 градусов в пятницу в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до –13 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в пятницу, 12 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –13 …–11 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до –24.

В Московской области прогнозируют от –11 до –16 градусов. Ночью может похолодать до –27.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Снежные чувства: когда в столичном регионе закончатся мощные снегопады
Новый год по старому стилю принесет в Москву морозы

Ранее, 10 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что в Москве будет несколько относительно теплых дней, однако уже вскоре морозы вернутся. По словам Ильина, после 11 января в Москву придет холодный атмосферный фронт и 12 января установится морозная погода, при которой температура составит от –13 до –18 градусов.

Тогда же синоптики из «Яндекс Погоды» сделали прогноз на старый Новый год. Сообщается, что в Москве 13 января температура достигнет –14 градусов, выпадет небольшой снег. На следующий день ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет –18 градусов, к середине дня поднимется до –10…–12 градусов.

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