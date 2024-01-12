В России разработали прибор для ориентации слепых по звуку
Научные сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ленина (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» ведут работу по созданию устройства для ориентации незрячих в незнакомом пространстве. Они разработали метод двумерной визуализации звуков, который позволяет рассчитать расстояние до источников звуковых колебаний, таких как, например, движущаяся машина или идущий человек. Чем ближе аппарат к объекту, тем более резкий сигнал слышит его пользователь, узнали «Известия».
Технология будет применяться в универсальном переносном навигационном приборе, прототип которого уже собрали ученые.
«С помощью 2D-визуализации звука мы разработали прототип навигационного устройства для людей с частичной или полной потерей зрения. На сегодняшний день он способен измерять расстояния до какого-либо объекта и издавать звуковые сигналы, частоты которых меняются в зависимости от расстояния до них. То есть если объект находится близко, звуковой сигнал становится более резким. Если далеко, то, наоборот, слабым», — рассказал руководитель проекта, ассистент кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Димитриос Палогианнидис.
По словам авторов разработки, между людьми всегда есть различия, которые влияют на восприятие окружающей среды. Например, человек более высокого роста по-другому слышит звук от упавшего на пол предмета, чем обладатель небольшого роста.
Поэтому исследователям нужно адаптировать прототип в соответствии с анатомическими особенностями и потребностями всех пользователей. Сейчас ученые вносят доработки, чтобы аппарат хорошо работал у людей с любыми антропометрическими признаками.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 12 января, в 10:00
Слухом полнится: в РФ разработали прибор для ориентации слепых по звуку