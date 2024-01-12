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Военный эксперт оценил потенциал ракетной мощи КНДР

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Фото: REUTERS/Korean Central News Agency
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США располагают определенными противоракетными возможностями, чтобы отразить в случае конфликта удар со стороны Северной Кореи. Однако несмотря на то, что флот оснащен системами «Иджис» и имеются наземные мобильные системы ПРО, угроза для территории Соединенных Штатов вполне реальна, пишет в материале для «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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«Слишком велик риск того, что не удастся перекрыть все варианты траекторий потенциального ракетного удара, — предугадать их почти нереально. И потому США будут делать ставку на недопущение такого удара с развертыванием в Южной Корее и рядом с ней в угрожаемый период времени и гиперзвуковых ракетных комплексов, и авиационных ударных средств — чтобы уничтожить выдвинувшиеся на пусковые позиции северокорейские тяжелые ракеты до пуска», — отметил эксперт.

По его словам, есть и другой способ предотвращения ядерной катастрофы, и он пока выглядит надежнее — снижение градуса конфронтации.

«Видимо, именно по этому пути и пошли американские военные и их южнокорейские партнеры. Тем более что в случае если полыхнет, то до Америки что-то если и долетит, то не уничтожит США, а вот стереть с лица земли весь Корейский полуостров несколько десятков тактических ядерных зарядов КНДР в случае военной эскалации смогут точно. И этому ядерному возмездию сложно что-то противопоставить в принципе», — считает Корнев.

5 января северокорейские военные выпустили 200 снарядов по прибрежному участку Желтого моря недалеко от оспариваемых островов, которые находятся под юрисдикцией Южной Кореи. Военные Сеула в тот же день ответили симметрично — 400 снарядов по точке к северу от условной разграничительной линии в акватории Желтого моря. Удар наносился с базы Каемори и мыса Чансан. После такого ответа в СМИ появились сообщения о высочайшей степени напряжения между двумя странами.

10 января лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения предприятий оборонной промышленности заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством.

«Ким Чен Ын отметил, что теперь наступило историческое время, когда нужно охарактеризовать как самое враждебное государство для КНДР Республику Корея, которая долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергнуть власть и режим КНДР», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наивысшая угроза: насколько реальна ракетная мощь Северной Кореи

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