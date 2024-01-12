Лидер хуситов пообещал ответить на новые атаки со стороны США

Любая агрессия в сторону йеменских хуситов от США не останется без ответа. Об этом 11 января заявил лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси в эфире телеканала Al Masirah.

«Любая американская агрессия никогда не останется без ответа, и мы без колебаний сделаем всё, что в наших силах, и мы дадим отпор американской агрессии», — заявил он.

Аль-Хуси также добавил, что действия США и Великобритании не помешают движению и дальше атаковать суда в Красном море, которые, по их заявлениям, связаны с Израилем.

Ранее в этот день в ряде СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание в кабинете министров и уведомил об атаке вместе с США, направленной против хуситов в Йемене. Как отметил журналист The Times Стивен Суинфорд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), вечером 11 января президент США Джо Байден намерен сделать заявление после того, как атака по военным объектам хуситов будет реализована.

Ранее, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Перед этим, 31 декабря, хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk под флагом Сингапура в Красном море. Судно не получило повреждений и осталось в мореходном состоянии.

До этого, 29 декабря, американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету. Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.