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В Дипакадемии назвали пиаром визит Зеленского в Прибалтику

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Paulius Peleckis
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии нужно расценивать как пиар-акцию, заявил «Известиям» профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

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«Заявленная Эстонией помощь в размере €1,2 млрд не спасет ни Зеленского, ни главу его офиса Андрея Ермака, ни их ближайшее окружение», — сказал он.

По его словам, никакой реальной помощи прибалтийские страны Украине не окажут.

10 января Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Вильнюс пообещал передать Киеву военную помощь на €200 млн.

11 января президент Украины провел переговоры в Эстонии. Глава прибалтийской республики Алар Карис пообещал Украине поддержку на сумму €1,2 млрд до 2027 года.

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