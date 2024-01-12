В Дипакадемии назвали пиаром визит Зеленского в Прибалтику
Визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии нужно расценивать как пиар-акцию, заявил «Известиям» профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.
«Заявленная Эстонией помощь в размере €1,2 млрд не спасет ни Зеленского, ни главу его офиса Андрея Ермака, ни их ближайшее окружение», — сказал он.
По его словам, никакой реальной помощи прибалтийские страны Украине не окажут.
10 января Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Вильнюс пообещал передать Киеву военную помощь на €200 млн.
11 января президент Украины провел переговоры в Эстонии. Глава прибалтийской республики Алар Карис пообещал Украине поддержку на сумму €1,2 млрд до 2027 года.
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