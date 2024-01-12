Блинкен объявил о введении санкций против трех юрлиц и одного физлица РФ

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении трех юридических и одного физического лица РФ, которые якобы причастны к передаче баллистических ракет КНДР России. Об этом 11 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия», — говорится в заявлении Блинкена.

Как отметил американский госсекретарь, рестрикции введены против лиц, «причастных к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР».

Информация о новых ограничения появилась уже и на сайте минфина США.

Ранее, 9 января, Reuters сообщало, что министры иностранных дел 47 стран, включая США, страны — члены Европейского союза, а также ряд их союзников, обнародовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР. Венгрия и Словакия не подписали тогда этот документ.

5 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что Россия якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации, напомнив ему о роли Лондона в войне на Корейском полуострове.

Обвинения касательно поставок КНДР оружия в РФ стали распространяться особенно активно после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию с визитом с 12 по 17 сентября. В ходе него глава КНДР встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

При этом со стороны США беспокойство еще больше усилилось из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР, состоявшегося 18–19 октября. Лавров был принят председателем КНДР. По итогам поездки глава российского МИДа сообщил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада о якобы поставках России вооружений из КНДР бездоказательны и ни на чем не основаны. Он добавил, что Россия всегда отвечала на подобные выпады, что Северная Корея является ее ближайшим соседом, с которым РФ будет продолжать выстраивать взаимовыгодные и уважительные отношения во всех областях, указал Песков. Он также подчеркнул, что подобные действия являются суверенным правом РФ, и в них никто не имеет права вмешиваться.

Тогда же Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР якобы поставляет России боеприпасы. Так он высказался о заявлении Белого дома, в котором указывается, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью. Лавров также отметил, что Москве нет дела до злости и паники Вашингтона по поводу контактов России и Северной Кореи.