Генпрокурор РФ Краснов поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником

Прошло 302 года с момента образования прокуратуры России — надежного гаранта соблюдения законов. С тех пор из года в год сотрудники ведомства наращивают потенциал, расширяют компетенции и сохраняют оперативность в работе, сказал в поздравительном обращении ко Дню работника прокуратуры 12 января генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов убежден, что слаженные и профессиональные действия, принципиальность и требовательность помогут и впредь добиваться положительных результатов в работе прокуратуры.

«Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес наших ветеранов. Ваши знания и опыт крайне востребованы в нашей ежедневной работе на благо отечества. Коллеги, желаю успехов в служении закону, добру и справедливости, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», — сказал генпрокурор.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам органов прокуратуры и его ветеранам с видеопоздравлением. Он напомнил, что современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти, так как ее деятельность связана с защитой прав и свобод граждан.

Прокуратура России осуществляет надзор над тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. В 1722 году император Петр I издал указ об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Это событие и положило начало созданию института российской прокуратуры.

Профессиональный праздник у работников прокуратуры появился в 1995 году, закреплен указом президента РФ. Датой празднования выбран день учреждения должности прокурора — 12 января.