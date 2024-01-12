Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает по вине беспорядков

Несколько дней общественных беспорядков в Эквадоре вряд ли окажут серьезное влияние на экспорт бананов из республики в Россию, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

«Бананы загружаются здесь в контейнеры в зеленом виде и в течение двух недель транспортируются кораблями в порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и так далее. Один-два дня этих беспорядков вряд ли окажут серьезное влияние», — говорит дипломат.

По итогам 2023 года РФ закупила в Эквадоре 1,3 млн т бананов, и это 97% этого продукта, которые россияне потребляют, сообщил посол.

С 9 января в Эквадоре проходят массовые беспорядки. Они начались после побега из тюрьмы строгого режима лидеров двух преступных группировок. В начале недели вооруженные люди ворвались в здание телеканала в городе Гуаякиль и взяли в заложники журналистов.

В результате проведенной спецоперации преступники были задержаны, а заложники освобождены. Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим ЧС и объявил террористические группировки легальными военными целями.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Эквадоре «Известиям»:

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