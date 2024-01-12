Посольство дало рекомендации находящимся в Эквадоре россиянам

Гражданам России, находящимся в Эквадоре, следует избегать мест массового скопления людей, а также мест, где до этого были совершены преступные акции, — такие рекомендации в интервью «Известиям» дал посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

«Рекомендуем избегать мест вблизи тюрем, вокруг которых чаще всего происходят столкновения преступников с силовиками. Я прошу внимательно следить за нашей информацией и за информацией из эквадорских источников на русском языке. И желательно это проверять у нас, потому что иногда появляется информация, не соответствующая действительности», — заявил посол.

По словам дипломата, посольство получало звонки от россиян, в основном пребывающих в Эквадоре в статусе туристов. По большей части обращения были связаны с вопросами относительно безопасности перемещения по стране на автобусах. Обращений об оказании физической, финансовой или иной помощи ведомство не зафиксировало.

В начале недели в Эквадоре из тюрьмы сбежали лидеры двух преступных группировок. 9 января стало известно о захвате ими журналистов телеканала в городе Гуаякиль. Представителей банд удалось обезвредить, заложники были освобождены. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим чрезвычайного положения и назвал представителей группировок легальными военными целями.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Эквадоре «Известиям»:

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