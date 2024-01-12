Гвардии рядовой Никита Скубак в составе подразделения охранял район дислокации мотострелковой роты, когда на передовом наблюдательном пункте обнаружил в прилегающем лесном массиве вооруженную группу противника. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в пятницу, 12 января, рассказали в Минобороны.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в лесном массиве оборудовали позиции для обстрела войск ВС РФ. Рядовой Скубак доложил командованию о противнике и передал координаты их позиций. По противнику был нанесен минометный удар, в ходе которого враг, понеся потери, отступил.

Продолжая нести наблюдение, рядовой обнаружил еще одну группу ВФУ, которая на транспорте двигалась в направлении российских позиций. Своевременно доложив о них, Скубак помог реактивной артиллерии нанести по врагу удар и уничтожить его.

Смелые и аккуратные действия гвардии рядового Скубака на наблюдательном пункте позволили нанести значительный урон противнику и предотвратить потери среди российских военнослужащих.

Тем временем ефрейтор Владимир Лейко вместе с подразделением вступил в бой с группой украинских боевиков, которые попытались вернуть утраченные позиции и атаковали район расположения российских подразделений.

Во время прицельного огня по врагу Лейко, постоянно маневрируя и меняя позиции, лично уничтожал живую силу ВФУ. Во время боя ефрейтор получил ранение. Он оказал себе первую помощь и продолжил борьбу с неприятелем.

В результате действий подразделения, в составе которого действовал ефрейтор Лейко, группа боевиков была ликвидирована, оборона на участке линии соприкосновения была удержана.

Днем ранее, 11 января, в Минобороны РФ рассказали, как старший сержант Чингис Очиров в составе танкового взвода оборонял один из освобожденных от ВСУ населенных пунктов, когда украинские боевики попытались прорвать оборону российских войск в зоне ответственности его экипажа. Танкисты смогли сорвать планы противника и предотвратить прорыв обороны.

10 января снайперская пара разведывательного батальона Южной группировки войск показала, как уничтожает особо важные цели и живую силу противника, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений. Бойцы с позывными Леший и Свирель также рассказали о боевых задачах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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