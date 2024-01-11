Зампред правительства РФ Чернышенко огласил итоги программы «Классная страна»

Победителями всероссийской программы «Классная страна» стали 25 образовательных маршрутов для детей и подростков. Итоги конкурса, в котором участвовали около 100 маршрутов от представителей регионов страны, подвел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 11 января на выставке-форуме «Россия».

Зампред правительства обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин часто упоминает о туризме на совещаниях по Арктике и Дальнему Востоку. По словам Чернышенко, сейчас это одно из самых динамично развивающихся направлений экономики, которое позволяет лучше узнавать страну.

«Очень символично, что подведение итогов первого года всероссийской программы «Классная страна» проходит именно здесь, на выставке «Россия», где представлены все регионы нашей страны. И мы можем посмотреть на наши достижения, которыми мы гордимся сегодня, и наши устремления в будущее. Вы делаете очень важное дело», — сказал он.

Чернышенко добавил, что с помощью первопроходцев, которые создали новые туристические программы, страна будет раскрываться для ее граждан с новых ракурсов.

«Классная страна» — программа Агентства стратегических инициатив, направленная на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель — создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма.

По пяти тематическим блокам «Классной страны» — история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни — региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий для детей и подростков. Из них экспертный совет отобрал 25 лучших — по пять в каждой из номинаций. В проекте участвовали порядка 5 тыс. человек из 22 регионов.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов. Дни регионов проходят регулярно. К примеру, 11 января на выставке стартовал День Белгородской области. На его открытии выступил губернатор Вячеслав Гладков, который рассказал об истории региона. Днем ранее, 10 января, на форуме стартовали дни Тульской и Костромской областей.

13 ноября всероссийский конкурс авторской песни «Детский автор России» (ДАР) открыл прием заявок для авторов и исполнителей в возрасте от 13 до 19 лет. Композиция может быть написана в любом жанре на русском языке, лучшие участники будут допущены до очных отборочных этапов, чтобы представить свои песни перед профессиональным жюри.