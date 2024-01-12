Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Общество
Зампред правительства РФ Чернышенко огласил итоги программы «Классная страна»
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Общество
Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Мир
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 12 января отмечается День работника прокуратуры. По этому случаю президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства с видеопоздравлением.

«Уважаемые товарищи, прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры. И, конечно, я искренне благодарю ветеранов, людей, которые многие годы плодотворно, с высокой отдачей работали в прокурорской системе нашей страны и внесли весомый вклад в укрепление правопорядка и законности», — заявил он.

Президент РФ напомнил о более чем трехвековой истории прокуратуры в стране и отметил, что за это время орган подтвердил свою значимую роль. При этом современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти, добавил он, так как деятельность связана с защитой прав и свобод граждан, а также обеспечением надзора за соблюдением законодательства.

«По-прежнему среди приоритетных задач — выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семьям. И, конечно, отмечу такое ключевое направление, как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа», — подчеркнул Путин.

Кроме того, как отметил глава государства, следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. Также в условиях санкций в рамках антикризисных мер необходимо особое внимание уделять надзору за соблюдением законодательства в экономической сфере.

«Уважаемые товарищи, общество, государство высоко ценят вашу работу и рассчитывают, что вы будете и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу. Желаю руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде. Поздравляю с праздником», — заключил президент.

Было дело: за что прокуроры не любили НКВД
В честь своего 300-летия прокуратура показывает секретные документы

Прокуратура РФ — это орган, который осуществляет надзор над всеми тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. История торжества корнями уходит еще в начало XVIII века — в 1722 году император Петр I издал указ об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Это событие и положило начало созданию института российской прокуратуры.

Профессиональный праздник у работников прокуратуры появился в 1995 году, закреплен указом президента РФ. Датой празднования выбран день учреждения должности прокурора — 12 января.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024