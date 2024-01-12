Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

В России 12 января отмечается День работника прокуратуры. По этому случаю президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства с видеопоздравлением.

«Уважаемые товарищи, прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры. И, конечно, я искренне благодарю ветеранов, людей, которые многие годы плодотворно, с высокой отдачей работали в прокурорской системе нашей страны и внесли весомый вклад в укрепление правопорядка и законности», — заявил он.

Президент РФ напомнил о более чем трехвековой истории прокуратуры в стране и отметил, что за это время орган подтвердил свою значимую роль. При этом современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти, добавил он, так как деятельность связана с защитой прав и свобод граждан, а также обеспечением надзора за соблюдением законодательства.

«По-прежнему среди приоритетных задач — выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семьям. И, конечно, отмечу такое ключевое направление, как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа», — подчеркнул Путин.

Кроме того, как отметил глава государства, следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. Также в условиях санкций в рамках антикризисных мер необходимо особое внимание уделять надзору за соблюдением законодательства в экономической сфере.

«Уважаемые товарищи, общество, государство высоко ценят вашу работу и рассчитывают, что вы будете и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу. Желаю руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде. Поздравляю с праздником», — заключил президент.

Прокуратура РФ — это орган, который осуществляет надзор над всеми тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. История торжества корнями уходит еще в начало XVIII века — в 1722 году император Петр I издал указ об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Это событие и положило начало созданию института российской прокуратуры.

Профессиональный праздник у работников прокуратуры появился в 1995 году, закреплен указом президента РФ. Датой празднования выбран день учреждения должности прокурора — 12 января.