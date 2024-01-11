Посол: Россия сочтет недружественной передачу Эквадором российской техники в США

Россия будет расценивать передачу российской техники Эквадором в США как недружественный шаг. Об этом заявил посол РФ в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 11 января.

«До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (то есть Украине. — Ред.), и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом», — сказал он.

Спринчан подчеркнул, что российские дипломаты следят за ситуацией, однако военно-техническое сотрудничество, по его словам, является «достаточно закрытой сферой». Посол также указал на нарушение подобными действиями Эквадора позиции нейтралитета, который ранее занимала эта страна.

Глава государства намеревался, по словам Спринчана, искать возможный путь для посредничества между Украиной и Россией, чтобы прийти к разрешению конфликта. Однако теперь действия этой страны перечеркивают позицию нейтралитета.

За день до этого, 10 января, президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что намерен осуществить передачу США старой техники российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму в $200 млн. По словам Нобоа, обмен планируется провести до конца января.

Ранее, 5 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не смогут передавать Украине вооружения со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву. Он отметил, что в настоящее время не планируются делать какие-либо объявления относительно передачи Украине оружия со складов США.

Также в тот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Между тем газета The Washington Post 28 декабря сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.