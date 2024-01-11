Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве

Новый суточный рекорд по осадкам был зафиксирован в Москве в четверг, 11 января, их количество составило 9 мм. Об этом сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«За день четверга к ночным осадкам в Москве добавилось 1–3 мм. В результате на ВДНХ был установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 мм», — сказала она.

Позднякова подчеркнула, что прежний суточный рекорд в 7,7 мм был зафиксирован в 1960 году.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и области 11 января из-за быстро приближающегося циклона и прохождения холодного фронта возникло редкое погодное явление — зимняя гроза. Так, утром температура в Москве была около нуля градусов. Ближе к середине дня к столице стал приближаться циклон с холодным фронтом, который начал замещать теплый воздух, пояснил он.

В четверг снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву. На кадрах, опубликованных жителями столицы, можно увидеть это погодное явление. Согласно прогнозам, снег будет идти до пятницы, 12 января.