«Известия» показали последствия обстрела Донецка кассетными боеприпасами

Украинские боевики атаковали Куйбышевский район Донецка, ударив по нему в том числе кассетными боеприпасами. В четверг, 11 января, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал кадры с последствиями обстрела.

«Предварительно, били с [реактивных систем залпового огня] «Градов». Это кассетные боеприпасы, начиненные мелкими шариками. В одной ракете целых 9 тыс. поражающих элементов», — сообщил Быковский, представив изрешеченный поражающими шариками от снарядов автобус.

По словам корреспондента, в результате обстрела автобуса пострадал водитель транспортного средства. Далее военкор продемонстрировал одну из квартир района, попавшую под обстрел.

«Здесь прямое попадание ракеты РСЗО «Град» в угол квартиры первого этажа. В результате прилета загорелась газовая труба, также загорелась квартира», — проинформировал он.

Возгорания удалось избежать: пожарные оперативно ликвидировали огонь. Сотрудники газовой службы ремонтируют перебитую трубу высокого давления, питающую газом весь дом.

«В принципе, квартира не полностью выгорела: остались частично целые элементы. В данную минуту сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия прилета. <…> На момент прилета, к счастью, жильцов в квартире не находилось», — заключил журналист.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пострадало здание школы.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима, украинские радикалы в 19:04 выпустили по Куйбышевскому району Донецка порядка 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

Накануне, 10 января, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина. Тремя днями ранее националисты с Украины выпустили по городу 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.